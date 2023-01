Angela, l'artista di strada che incanta tutti con le sculture di sabbia: «Napoli è diventata la mia città, qui mi sento a casa»

L'esplosione dei colori tinteggiati sull'asfalto di un marciapiede, o le melodie che fanno da sottofondo al passeggio cittadino, sono solo alcune delle forme d'arte - di street artists - che incantano i passanti con il loro talento. A via Toledo, ad esempio, la creatività diventa multiforme. A catturare l'attenzione dei partenopei - e dei tanti turisti che popolano questa strada - è un artista di strada che realizza sculture di sabbia. Si chiama Angela, è di origini rumene, e da ben 15 anni fa la street artist: «Ho iniziato col mimo e altre forme d'espressione artistica, ma negli ultimi otto anni mi sono dedicata esclusivamente alle sculture di sabbia - continua a spiegare - solitamente mi ispiro ai miei due cani, Fortuna e Baby, a cui sono molto legata». Sono loro, infatti, i protagonisti delle sue creazioni. Così la curiosità, unita allo stupore, fa avvicinare le persone all'opera da lei realizzata. La gente, come incantata dal suo talento, resta ferma ad osservare l'artista mentre modella la sabbia: «Sono contenta di poter regalare un momento di gioia a chi si ferma per ammirare le mie creazioni». Solitamente si posiziona in via Toledo, anche se - da come racconta - le capita di lavorare anche al Vomero, in via Scarlatti.

«Penso di essere una persona fortunata. Questo lavoro mi consente d'incontrare tante persone - continua a spiegare l'artista - Quando lavoro osservo i passanti perché mi piace poter leggere le espressioni del viso. Si vede tristezza, gioia e tante altre emozioni stampate sui volti delle persone che camminano». Angela ama molto Napoli e i partenopei, ormai sono ventidue anni che vive in Italia: «Sento che questo è il mio Paese. Ho dovuto lasciare il mio per i soliti problemi che lo affliggono, e quando mi capita di tornare in Romania mi sembra di essere una straniera. Invece qui, a Napoli, mi sento come a casa».