Giro d'Italia 2023, Asia ripulisce le strade di Napoli dai rifiuti della festa scudetto

Asia ha svolto una settimana di lavoro in maniera attenta per presentare all'Italia una Napoli perfettamente pulita, dopo la lunga festa scudetto, nella giornata della tappa del Giro d'Italia che domani attraverserà il centro e la parte orientale della città.

È stato doppio il lavoro di Asia, infatti, che in questi giorni ha celebrato la conquista dello scudetto del Napoli impegnandosi nella notti per ripulire le strade dai fuochi d'artificio e le bottiglie di birra per i brindisi dei partenopei in festa e la pulizie sono raddoppiate in vista della sesta tappa del Giro d'Italia:

«Siamo partiti una settimana prima - spiega Gianfranco Iodice, direttore operativo di Asia - per fare in tempo tutte le attività che riguardano la pulizia delle strade e il diserbo. Abbiamo lavorato anche per lo spostamento di grossi contenitori delle 20 postazioni della raccolta differenziata lungo le strade attraversate dai ciclisti del Giro, per non creare interferenza al pubblico che vuole ammirare il passaggio nella propria strada».

Il lavoro di Asia sul Giro è partito da Piazza del Plebiscito, dove verrà montato il grande villaggio della partenza della tappa, e su via Nazario Sauro che accoglie l'arrivo, ma ha coinvolto tutto il percorso che porta i ciclisti in città.

«Ci siamo anticipati nel lavoro - spiega Iorio - anche perché il meteo indicava possibili emergenze con forte pioggia, siamo pronti». Le quattro municipalità che accolgono il Giro d'Italia sono la I, la II, la VI e la IV e Asia oltre alla pulizia ha usato i servizi di diserbo con 15 dipendenti del settore per rendere perfette le aiuole.

«In Asia siamo in corsa anche noi ma ogni giorno per tutto l'anno - spiega l'amministratore dell'azienda Domenico Ruggiero - per raggiungere la nostra maglia rosa che si ottiene facendo al meglio la raccolta differenziata, l'igiene e il decoro quotidiano per la città. Puliamo Napoli per i partenopei, per i tanti turisti in arrivo sempre e in questi giorni anche per il Giro d'Italia che arriva a Napoli scoprendo la gioia che solo questa città può dare».