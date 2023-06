Napoli, entro due anni raccolta porta a porta nella Municipalità 5

La commissione Ambiente del Consiglio comunale di Napoli, presieduta da Carlo Migliaccio, ha discusso con i tecnici di Asia della raccolta porta a porta nella Municipalità 5.

Diversi i problemi segnalati dalla consigliera Maria Grazia Vitelli (PD), legati soprattutto all'errato conferimento di rifiuti nelle campane, con gravi conseguenze sull'igiene e il decoro della zona. Per Aniello Esposito (PD) la situazione rifiuti è critica, specie nelle aree periferiche. Sarebbe auspicabile incrementare la raccolta porta a porta a 5 frazioni rimuovendo le campane stradali, intorno alle quali troppo spesso si creano delle mini-discariche. Toti Lange (Misto) ha evidenziato le criticità nel conferimento dei rifiuti da parte dei piccoli esercizi commerciali, che a differenza delle realtà più grandi non dispongono di un canale di comunicazione diretto con Asìa, e dei B&B. Alessandra Clemente (Misto) ha sottolineato il problema dei cassonetti per la raccolta degli indumenti, ormai abbandonati e spesso vandalizzati. Per rendere efficaci poi degli interventi di pulizia profonda dei marciapiedi occorre prevedere oltre al divieto di sosta temporaneo il servizio di rimozione con carroattrezzi. Per Clementina Cozzolino, presidente della Municipalità 5, bisogna potenziare la raccolta, effettuare lo spazzamento e lo svuotamento delle campane quotidianamente e, per il futuro, implementare la raccolta porta a porta. Sarebbero poi auspicabili maggiori sinergie tra municipalità e Asìa, sia prevedendo un referente unico sulla municipalità per tutte le mansioni, sia un report delle azioni programmate. Rosario Andreozzi ( Napoli Solidale - Europa Verde - Difendi la città) ha sottolineato «la necessità di un management all'altezza del compito richiesto ad Asìa. A fronte dell'aumento della Tari, il servizio nelle zone periferiche è vergognoso». Per Massimo Cilenti ( Napoli Libera) è doveroso ascoltare le richieste provenienti dalla Municipalità 5. Necessaria inoltre maggiore collaborazione con la polizia ambientale per individuare i comportamenti scorretti.

La scelta del sistema porta a porta misto, con le campane stradali per carta e vetro, ha risposto a criteri di efficienza e ha permesso di raggiungere il 39 per cento di raccolta differenziata da poco più del 20, hanno spiegato i tecnici di Asia. Questo sistema, diffuso su tutta la Municipalità 5, ha permesso di eliminare il conferimento in strada della frazione indifferenziata. Rimangono criticità legate alle campane che, a causa dei ritardi nello svuotamento e del comportamento di alcuni cittadini, spesso diventano piccole discariche. Grazie all'immissione in servizio di 177 nuovi automezzi nell'ultimo trimestre dell'anno, sarà possibile nei prossimi due anni attivare il porta a porta a 5 frazioni, già presente nella Municipalità 6, anche sul territorio della Municipalità 5, rimuovendo definitivamente i punti di raccolta su strada.

L'assessore all'Ambiente, Vincenzo Santagada, ha annunciato più controlli della polizia municipale e più manutenzione degli automezzi. Pubblicato poi il bando per l'affidamento di interventi di riqualificazione per sei parchi cittadini (Parco Ciro Esposito a Scampia, Parco Viale del Poggio, Parco Fratelli De Filippo, Parco Mascagna, Parco San Gennaro, Parco San Gaetano Errico). I lavori dovrebbero partire nell'ultimo trimestre dell'anno. Sarà consegnato a breve anche il Parco Ex-Gasometro ma, trattandosi di un parco didattico, si sta valutando di inaugurarlo in coincidenza con l'inizio dell'anno scolastico.

Il presidente Migliaccio ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto fino a questo momento da Asìa e dall'assessore Santagada e ha invitato a non utilizzare il tema rifiuti in maniera strumentale per colpire l'amministrazione e l'azienda. Quanto emerso oggi in commissione, con l'avvio del porta a porta a 5 frazioni, la messa in servizio di nuovi automezzi, e l'immissione del nuovo personale da concorso sono segnali di buon auspicio per il raggiungimento entro il 2025 dell'obiettivo del 60% di raccolta differenziata.