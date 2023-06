Berlusconi, la statuina di Genny Di Virgilio e il messaggio: «Ciao Silvio»

Anche il noto artigiano napoletano Genny Di Virgilio ha voluto rendere omaggio a Silvio Berlusconi dopo la sua scomparsa.

E così il celebre creatore di statuine di San Gregorio Armeno ha accompagnato quella del Cavaliere con un messaggio che recita “Ciao Silvio”.

In passato, più volte Di Virgilio aveva accolto Berlusconi nella sua bottega: «Era un nostro estimatore. Era molto affezionato alla mia bottega e amava molto la mia famiglia - racconta l'artista napoletano - È stato ben tre volte qui, insieme a Francesca Pascale. Nella casa di Arcore aveva un bellissimo presepe, molto grande, realizzato da noi: amava molto la tradizione napoletana del presepe».

«Mi ha sempre fatto tanti complimenti - prosegue Di Virgilio - dandomi vivi consigli.

Lo amavo tanto, come uomo e come manager e imprenditore. Con la sua morte va via un uomo importante per l'Italia».