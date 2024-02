Il carnevale del Gridas torna a Scampia con il suo 42esimo corteo

Un viaggio dal presente al passato, per il futuro. Questo il messaggio portato avanti dal Gridas di Scampia per il suo carnevale. E quest’anno il centro sociale festeggia con il suo 42° corteo. Il tema proposto per questa edizione è “Corsi e Ricorsi – Passato scordato Futuro negato ovverossia Memoria salvata Umanità ritrovata”.

Il 42esimo corteo di Carnevale di Scampia partirà domani 11 febbraio alle ore 10 dal centro sociale di via Monte Rosa.

Il primo evento della giornata, alle ore 9:30, sarà l’esibizione dell’Orchestra giovanile “Musica libera tutti”. Nell’ultimo mese i laboratori svolti presso le sedi delle varie realtà che hanno aderito alla festa hanno costruito carri e maschere con materiali di risulta.

E proprio con questi carri e queste maschere un fiume di umanità percorrerà le vie e gli spazi del quartiere per riappropriarsene. Ognuno può dare il proprio contributo di idee, di invenzione e di creatività. Una tradizione che va avanti da decenni, un carnevale mantenuto in vita anche dal gesto di ogni singolo partecipante.

I partecipanti rivendicano inoltre le proprie richieste per un mondo migliore, imparando dagli errori del passato per non commetterli nuovamente. Il corteo sarà aperto dal carro, oramai totem storico, “Rosa dei Venti”, che di anno in anno reca il nome e il titolo del carnevale e che guida il percorso. A seguire il “Frente Murguero Italiano” che diventa sempre più grande e detta il ritmo e il passo al corteo.

«Quest’anno siamo al 42° carnevale del Gridas e sono 20 anni che Felice ci ha lasciati. – dichiara Mirella La Magna, cofondatrice del Gridas e attuale Presidente Responsabile – Noi stiamo continuando sulla strada che lui ci ha indicato e con la quale abbiamo cominciato a muoverci. L’intento nell’83, quando facemmo il primo carnevale, era quello di ridare dignità a una festa che, come succedeva allora, era diventata una festa privata. Si faceva nelle scuole ma nel chiuso delle aule, attraverso la ricerca delle maschere italiane o con la costruzione di catenelle da appendere nell’aula. O ancora, cosa più scandalosa, aprendo la scuola a dei privati il pomeriggio per festicciole. Il carnevale è nato come festa popolare, come festa di rivoluzione. Quando è nato il “nostro” carnevale eravamo in pochi, con una banda piccolissima. Il carnevale è cresciuto tantissimo con sempre più associazioni che nel tempo hanno deciso di unirsi a noi. Questo grazie anche a Felice che andava nelle scuole e nelle altre associazioni a dare una mano per costruire carri e maschere con materiali riciclati. La cosa bella è che il carnevale si è arricchito non solo di associazioni, ma anche di bande. Come le murgas argentine. Il carnevale si è anche esportato, noi abbiamo questa convinzione: la costruzione di una coscienza dal basso si deve contagiare e il nostro carnevale è strato preso come esempio da altri quartieri. Ora tutta Napoli è piena di carnevali sociali con i nostri stessi ideali».

Il corteo, che partirà dal centro sociale in via Monte Rosa, farà tappa in piazza Libertà, via Monte S. Gabriele, via del Gran Sasso, rione ISES, via Pietro Germi, via Federico Fellini, via Arcangelo Ghisleri e via Bakù. Tutto finirà in piazza Giovanni Paolo II, dove dai carri verranno allegoricamente smantellati i simboli negativi.

Parteciperanno al carnevale anche la rete Pangea, il Circolo Legambiente “La Gru” di Scampia, la Comunità di base del Cassano, l’associazione “Scuola di Pace”, l’associazione “Chi rom e…chi no”, l’impresa sociale “La Kumpania” srls, il centro CHIKU l’I.C. “Eugenio Montale” di Scampia, il Centro Diurno di Riabilitazione “Gatta Blu” Unità Operativa di Salute Mentale 28 – ASL Napoli 1 Centro e tanti altri.

Il carnevale del Gridas si inserisce nel più ampio contesto dei carnevali sociali in città. I prossimi appuntamenti sono il 12 febbraio a Pianura e il 13 febbraio a Soccavo con l’11° Corteo Carnevale Sociale, a Montesanto con il XIX Carnevale Sociale, ai Quartieri spagnoli con l’8° Carnevale, e al Centro storico con il Carnevale C’è fuoco e fuoco.