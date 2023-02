Chocoland 2023, al Vomero è subito pienone: «C'è più traffico sì, ma la fiera fa sempre bene al quartere»

Il Vomero è tornato ad ospitare la fiera del cioccolato artigianale che per cinque giorni - dal 10 al 14 febbraio - delizierà il palato dei più golosi. Così si è scelto di andare a visitare sin da subito gli stand che hanno dato il via alla prima serata della nuova edizione di Chocoland.

È venerdì sera e in via Scarlatti si riscontra già un'importante affluenza di visitatori a passeggio tra un gazebo e l'altro. Gli occhi sono rivolti verso l'alto, dove, a riscaldare l'atmosfera delle 46 casette di legno allestite per l'occasione, ci sono anche una serie di luminarie a forma di cuore (un chiaro richiamano a San Valentino). Lungo la strada pedonale c'è chi si avvicina per ammirare la varietà di proposte, e chi - prima dell'acquisto - si diletta nell'assaggiare le prelibatezze dei maestri cioccolatieri provenienti da ogni parte d'Italia. «Sicuramente è un bell'evento che, considerando questo freddo, aiuta a riscaldare il cuore dei napoletani» commenta Fabiola, con una dose di dolcezza e ironia. Lei risiede nel quartiere collinare ed è solita partecipare alla rinomata fiera proposta da Chocoland: «Sicuramente è un genere che attira la curiosità di tante persone. Di solito arrivano da diverse zone di Napoli - poi aggiunge - Credo che quest'evento faccia bene al quartiere: regala un po' di vivacità». Cioccolato a volontà pensato per soddisfare ogni tipo di palato, dal semplice al sofisticato, fino ad appagare anche la golosità di chi - spesso - per problemi glicemici rinuncia a questo peccato di gola. Insomma c'è l'imbarazzo della scelta se si considera il gran numero di stand che - per la prima volta - sono stati allestiti anche in piazza Vanvitelli.

Ma qualche disagio - legato alla kermesse del cioccolato - non tarda ad arrivare. «In occasione della fiera c'è sempre un po' di traffico. L'ho riscontrato mentre arrivavo qui», commenta Emanuela, anche lei a passeggio tra gli stand. Così, anche se la fiera si estende in una zona pedonale, resta di fatto che - soprattutto negli anni passati - si è rilevato un aumento del traffico veicolare. Un fenomeno che si sviluppa soprattutto nel weekend, e che si accentua - in modo particolare - durante questo tipo di eventi gastronomici.

Ma al contempo, la stessa Emanuela, fa emergere un aspetto alquanto positivo: «Ho lavorato in zona e posso affermare che questa fiera aiuta le attività commerciali circostanti. Almeno per quel che ho vissuto - in prima persona - da un punto di vista lavorativo: l'evento riesce a creare un incremento del passeggio». Ad esprimere lo stesso pensiero è anche un residente del Vomero: «Queste iniziative aiutano anche tutte quelle attività commerciali già presenti perché le persone che vengono a vedere la fiera danno uno sguardo anche agli altri negozi».

Dai passanti la parola passa direttamente ai protagonisti di Chocoland che si esprimono soddisfati del primo giorno di fiera: «L'impatto è stato buono, la gente c'è - commenta Elio, titolare dello stand Chocopasion - Era da tanti anni che non venivamo qui e devo dire che abbiamo registrato già un bel riscontro». Un evento organizzato dall'associazione D2eventi insieme alla nuova partnership di Confcommercio Vomero Arenella Imprese collinari che, dopo l'edizione natalizia in piazza Municipio, torna - con il patrocinio dell'assessorato alle Attività produttive - sotto i riflettori della V Municipalità. «La città risponde sempre bene - commenta Enrico Provenzano, titolare dello stand Principato di Sicilia - abbiamo appena aperto e c'è già un fiume di gente - continua a spiegare soddisfatto - Sta andando benissimo e non vediamo l'ora di vivere questo weekend perché rappresenterà il vero momento clou per la nostra attività».