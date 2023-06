Il cimitero delle fontanelle riapre con la cooperativa La Paranza: «Non ci sono parole per descrivere questo momento»

La coperativa «La Paranza» gestirà il Cimitero delle fontanelle al rione Sanità. Già nel settore archeologico da oltre un decennio, l’organizzazione si occupa del patrimonio archeologico delle Catacombe di San Gennaro e San Gaudioso.

«Non ci sono le parole – si legge in una nota della cooperativa – per descrivere questo momento storico così intenso. Ci godiamo la gioia di questa vittoria che ci permetterà di creare nuove opportunità per tutta la comunità delle Fontanelle, al Rione Sanità di Napoli». Poi i ringraziamenti sui social: «Ringraziamo il partenariato speciale pubblico privato che sarà stipulato con il Comune di Napoli e al progetto di valorizzazione presentato, finalmente riapriremo un altro luogo della nostra identità».

Per gli addetti ai lavori «a vincere non è solo la cooperativa “La Paranza”, ma l'intera Comunità di Patrimonio del Rione Sanità».