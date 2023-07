Napoli, il cimitero delle Fontanelle affidato alla Paranza riapre nel 2024: ecco come rinascerà

Sarà affidato alla coop «La Paranza» il cimitero delle Fontanelle chiuso dal 2020 per problemi di sicurezza e destinato a riaprire entro i primi mesi del 2024.

Ieri in un incontro all'interno dell'antico ossario della Sanità è stato presentato il progetto: i lavori sono stati finanziati in piccola parte dal Comune che ha investito 200mila euro per le prime emergenze. Poi subentrerà un finanziamento da oltre 600mila euro garantiti alla Paranza per metà dalla Fondazione «Con il Sud» e per l’altra metà dalla «Fondazione di Comunità San Gennaro».

Si ipotizza un'apertura straordinaria per i giorni delle festività natalizia 2023 e poi la definitiva apertura alle visite all'inizio del 2024.

Polemiche per la decisione di prevedere l'ingresso a pagamento che costerà tra i sette e i dieci euro: «Si tratta di una decisione necessaria a raccogliere i fondi per il sostentamento della struttura. Saranno esentati dal pagamento i napoletani che vivono nella terza municipalità, gli anziani e i bambini»