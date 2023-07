Napoli, proteste davanti al cimitero delle Fontenelle: «Stop alla privatizzazione del patrimonio culturale»

Il cimitero delle Fontanelle è stato affidato, dallo stesso Comune di Napoli, in gestione alla cooperativa del rione Sanità «La Paranza». Non tutti però hanno accolto questa notizia con felicità, infatti la presentazione del progetto è stata accompagnata da diverse proteste e polemiche, dettate in particolare dalla privatizzazione del bene.

Infatti, fuori al cimitero, si sono radunati diversi lavoratori della cultura per manifestare contro il nuovo progetto e chiedere il salario minimo. La protesta è stata silenziosa, accompagnata però dall'espozione di cartelloni con eloquenti slogan come: «Stop alla privatizzazione del patrimonio culturale», «Salario minimo per i lavoratori della cultura», «Castel dell'Ovo a pagamento. No grazie».