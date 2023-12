Comunità di Sant'Egidio, donazione di 10.000 euro dall'Ordine dei medici di Napoli

È un assegno di 10.000 euro quello che l'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e provincia ha consegnato nelle mani del prefetto Claudio Palomba, destinato alla comunità di Sant'Egidio.

I medici ed odontoiatri di Napoli e provincia hanno risposto all'appello lanciato proprio dal prefetto in sostegno della comunità che si dedica ad aiutare quanti sono in difficoltà e si adopera per la pace con il volontariato di donne e uomini uniti da un legame di fraternità. In modo particolare, l'appello rilanciato dal prefetto Palomba è servito a sostenere l'azione della comunità di San'Egidio in favore di quanti scappano da zone di guerra, persone che non hanno più nulla e che cercano un nuovo inizio dopo anni di violenze e sofferenza.

«La richiesta d'aiuto non poteva restare inascoltata - dice il presidente Bruno Zuccarelli - tanti colleghi hanno deciso di sostenere questa causa, consapevoli delle enormi difficoltà economiche e sociali, delle terribili sofferenze che tante donne, uomini e bambini patiscono a causa della guerra.

Voglio ringraziare tutti colleghi che ogni giorno si mettono al servizio del prossimo e che anche in questa occasione hanno dimostrato di avere un grande cuore».

Con il presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Napoli e Provincia era presente anche la consigliera dell'Ordine Raffaella De Franchis.