«Coronavirus: più si conosce, prima si sconfigge», un crowdfunding per studiare il Covid-19 a Napoli

C’è bisogno di un nuovo laboratorio di ricerca presso l’ospedale Pascale di Napoli per studiare il nuovo virus influenzale. Lì, dove è nata l’intuizione di curare la grave polmonite causata dal Covid-19 con un farmaco con cui si tratta l’artrite, sanno che non ci si può fermare ai buoni risultati che sta dando la sperimentazione in corso all’ospedale Cotugno. Medici e ricercatori sanno che quello è stato solo un primo passo e che la guerra contro il nuovo coronavirus è ancora lunga. Soprattutto, sono consapevoli che non c’è tempo da perdere a festeggiare la prima battaglia vinta sul campo.



E allora ieri è stato lo stesso dottor Paolo Ascierto, direttore dell'unità d’immunologia clinica dell’ospedale Pascale, a lanciare sui social network una campagna di crowdfunding per sostenere la ricerca contro il coronavirus: «Serve un Laboratorio di Ricerca al più presto – scrive l’oncologo in un post pubblicato su Facebook che accompagna un suo video-appello –. Qui all'Istituto Pascale abbiamo individuato un farmaco, il tocilizumab, l’anticorpo monoclonale utilizzato per il trattamento dell’artrite reumatoide che si è rivelato realmente efficace per combattere la polmonite da Covid-19. Ma questo è solo l'inizio, la Ricerca deve andare avanti».



Perciò il medico si rivolge a quanti possono donare anche piccole somme: «Vi chiedo di aderire alla raccolta fondi suche consentirà alla mia equipe dell'e all'di realizzare in pochi giorni un laboratorio di ricerca per studiare la genetica del virus». Ed è molto importante che lo studio del Coivid-19 parta più velocemente possibile: «Prima impariamo a conoscerlo, prima capiamo come muta, prima possiamo anticiparlo, aggredirlo con terapie sempre più efficaci. Prima la Ricerca può salvare vite umane – motiva Ascierto –. Potete fare una donazione sul sito Gofundme al link https://www.gofundme.com/f/8f3ac-coronavirus-aiutiamo-la-ricerca-del-dott-ascierto/ ». E conclude: «Ora più che mai ci occorre il vostro sostegno. Il coronavirus rappresenta oggi un nemico e, come per tutti i nemici:».Uno slogan che ha subito fatto suo Francesco Di Bella , che già qualche ora più tardi ha rilanciato l’appello del dottor Ascierto con un video-messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook: «– ribadisce nel post che accompagna la clip il cantautore napoletano di recente tornato a guidare il gruppo storico dei 24 Grana –. Adesso occorre il nostro aiuto. Tutti possiamo fare qualcosa per, dove si stanno raccogliendo risultati importanti». E continua: «Sosteniamo la creazione di un nuovo laboratorio al Pascale a guida del Dott. Paolo Antonio Ascierto facendo tutti una donazione su Gofundme al link: https://www.gofundme.com/f/8f3ac-coronavirus-aiutiamo-la-ricerca-del-dott-ascierto/ ». Infine, invita a far girare il messaggio e coinvolge altri musicisti: «Diffondete tutti, intanto chiamo “A raccolta” anche gli amici deie de».L’obiettivo da raggiungere èeuro e nella prima giornata ne sono stati raccolti. Un buon risultato che fa ben sperare in un rapido conseguimento del traguardo prefissato.