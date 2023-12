«Decorando il Vomero», l'omaggio a Giancarlo Siani

Nella traversa di Piazza Leonardo al Vomero, dove abitava la famiglia Siani e nel punto dove la vita del giovane Giancarlo, giornalista anticamorra, fu atrocemente stroncata, un forex, con l'immagine che lo ritrae sorridente durante una delle sue giornate da cronista e collaboratore per il Mattino di Napoli, sempre in giro a cercare notizie da scrivere senza paura, è stato dedicato alla sua memoria nell'ambito del progetto artistico “Decorando il Vomero”.

«Con il maestro Ruben D'Agostino, abbiamo trasformato l'orrendo ed abbandonato armadio Telecom, ubicato proprio nel luogo dove fu tragicamente assassinato, nel monumento alla sua memoria» dice l'avvocato civico, Fabio Procaccini, promotore, assieme al noto artista contemporaeo, Ruben D'Agostino, del progetto di resistenza civica.

«Un monito per non dimenticare e perchè tutti possano trovare le giuste motivazioni per lottare contro ogni forma di male».

“Decorando il Vomero”, nasce nel 2022 grazie all'iniziativa del duo civico, Procaccini e D'Agostino, cittadini attivi, impegnati contro il degrado del quartiere collinare di Napoli.