Linus e Nicola Savino, il Trio Medusa e i Vitiello, Diego e La Vale. Napoli balla con la Deejay Ten a ritmo della musica, a ritmo degli speaker della radio che ha lanciato un format che sta facendo correre decine di migliaia di persone in Italia nel solo 2023. Nacque nel 2015 per festeggiare il compleanno di Linus. Lo speaker chiamò a raccolta qualche fan per una passeggiata sotto il suo palazzo. Si presentarono in 2500. Cinquemila, incuranti del caldo, facce sorridenti e voglia di partecipare. Alle 9.30 Palazzo Reale regala una timida ombra, superarlo significa tuffarsi nel sole e nel divertimento. In piazza del Plebiscito il villaggio con lo stretching di massa prima della partenza, gli sponsor, i gadget, le magliette azzurre per chi ha partecipato alla 10 km e arancione per chi ha partecipato alla cinque. «Napoli ci sei?» urla lo speaker dal palco e Napoli risponde presente. Parte anche un coro «siamo noi, siamo noi, i campioni dell'Italia siamo noi» e dal palco si fa il tifo nonostante le anime calcistiche siano le più disparate.

La Deejay Ten ha chiamato a raccolta a Napoli oltre 5.000 runners di tutte le età che con indosso la maglia firmata Deejay Ten e il celebre numero 10, appartenuto a Diego Armando Maradona, hanno invaso strade e piazze. Collaborazione tecnica di Napoli Running che ha da qualche anno cominciato una vera e propria mission: far correre quante più gente possibile attraverso le gare organizzate: Bosco in rosa, Sorrento Positano, Flik Flok ed ora la sinergia con Radio Deejay.

«Dispiace solo il gran caldo che comunque non ha tolto entusiasmo - le parole di Carlo Capalbo, presidente di Napoli Running - ma le persone si sono divertite lo stesso e questo è la nostra felicità. Sul percorso nessuna criticità particolare grazie anche alla collaborazione dei vigili. il prossimo anno con qualche accorgimento suppletivo sarà ancora più bello». Al via anche l'assessore al Comune di Napoli, Emanuela Ferrante. «Napoli - ha detto - ha offerto il meglio di sé e grazie a queste manifestazioni continuiamo la nostra strada che ci porterà ad essere capitale dello sport 2026».

E Linus chiosa: «Una esperienza bellissima in una città fantastica che ormai è capitale di tutto». Dopo questa tappa a Napoli, la quarta della Deejay Ten che è già stata corsa a Torino, Bari e Firenze, il tour si concluderà con il gran finale a Milano il 15 ottobre.