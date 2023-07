Nick the Nightfly special guest al Savoia per i primi 130 anni del club

Una cornice spettacolare per una serata magica, come tutte quelle che vedono protagonista l’incondondiile voce di Malcolm MacDonald Charlton, meglio noto come Nick the Nightfly: disc jockey, cantante e musicista britannico che quest’estate ha scelto la banchina del Reale Yacht Club Savoia per incontrare i suoi fan partenopei.

Ospite del circolo con il suo immancabile quintetto, l’artista di Glasgow è stato accolto infatti dal presidente del sodalizio Fabrizio Cattaneo della Volta con i consiglieri Giancarlo Pica, Fausto Lanzillo, Francesco Musella e Bruno Bilo.

E, naturalmente, da oltre 350 tra soci e loro ospiti che hanno preso parte con entusiasmo ad un happening irripetibile ed organizzato nei minimi dettagli per garantire ai presenti ore di buona musica, verve e socialità.

Canzoni italiane rivisitate in chiave jazz e brani stranieri, da Bacharach a Grover Washington, si sono così alternate alle intramontabili pennette all'arrabbiata di mezzanotte, mentre In perfetto stile Savoia ovvero con i colori bianco e blù gentlemen e signore si sono sfidati allegramente in una goliardica passerella di mise eleganti a tema immortalata ancora una volta da Rosario Caramiello.

Una serata indimenticabile insomma come la data di fondazione dello storico club di Borgo Marinari: 15 luglio 1893, celebrata con qualche giorno di anticipo ma senz’altro con il glamour che meritavano i primi 130 anni di storia.