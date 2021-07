Kaire Arte Capri presenta "AnacaprinArte – La cultura in movimento 2021"

Un week-end all’insegna della cultura e della storia del territorio a cura della Kaire Arte Capri. Dopo gli inediti percorsi degli anni scorsi alla scoperta dell'ospitalità anacaprese attraverso le prime strutture alberghiere sorte in Terra di Anacapri, l'Associazione rinnova la collaborazione con il prof. Renato Esposito, esperto di storia caprese, presentando un nuovo itinerario dedicato alle pensioni e locande sorte a partire dalla seconda metà dell’Ottocento.

Grazie ai racconti del prof. Renato Esposito e le interpretazioni di Marco Multari, che darà voce ad alcuni protagonisti dell'epoca, viaggiatori e luoghi rivivranno evidenziando quelli che sono stati i momenti più gloriosi e significativi di una storia in parte dimenticata.

Domenica alle ore 6.30 del mattino, sarà la volta di un nuovo ed avvincente appuntamento teatrale al Castello Barbarossa. Verrá rappresentato un capitolo importante della vita di Axel Munthe e del suo amore per gli animali: la tenace battaglia intrapresa per la protezione degli uccelli migratori. Con la collaborazione della Fondazione Villa San Michele e con un intenso testo a cura di Mario Staiano, affiancato in scena dall' attore professionista Gabriele Guerra, si seguiranno le vicissitudini che porteranno Axel Munthe a “conquistare” il Barbarossa per destinarlo ad un'oasi per la fauna avicola.

La Terra di Anacapri sarà così ancora una volta protagonista di storie avvincenti, aneddoti e racconti emozionanti che coinvolgeranno il pubblico presente proiettandolo in un viaggio nel passato di questo meraviglioso territorio.

L’appuntamento con “L’ospitalità anacaprese. Pensioni e Locande storiche” è per sabato 17 settembre – ore 17.30 a Piazza Vittoria di Anacapri.

Per l'avvincente racconto teatralizzato “Un Santuario per gli uccelli" tra i suggestivi ruderi del Castello Barbarossa l’appuntamento è domenica 18 luglio – ore 6.30 ingresso Villa San Michele.

La rassegna AnacaprinArte 2021 - Kaire Arte Capri e la Cultura in movimento è realizzata in collaborazione con il Comune di Anacapri, l’Agenzia Regionale Campania Turismo, l’Ascom di Anacapri, la Fondazione di Villa San Michele, la Fondazione del Parco Filosofico, Oigrè – Laboratorio di Ceramica e Capri review.