Le caserme campane si colorano d'arancione: l'iniziativa per le donne promossa dall'Onu

Il Soroptimist International sostiene la campagna internazionale Orange the World promossa da UN Women, ente delle Nazioni Unite per l’uguaglianza di genere e l’empowerment femminile, impegnato nella lotta contro ogni forma di discriminazione e violenza contro le donne. L’arancione è il colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere. Anche quest’anno, il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne la Farnesina, tutte le sedi consolari diplomatiche, tutte le caserme dei carabinieri e le questure nelle quali sono state realizzate le stanze tutte per sé, aderiranno all’iniziativa.

Alla luce del protocollo in essere tra l’arma dei carabinieri e il Soroptimist d’Italia sottoscritto nel 2015, che ha dato vita al progetto Una stanza tutta per sè con lo scopo di sostenere la donna nel delicato momento della denuncia delle violenze subite, anche il comando provinciale di Napoli guidato dal generale Enrico Scandone e il Soroptimist Club Napoli guidato dalla presidente dott.ssa Maria Giovanna Gambara, aderiscono all’iniziativa rafforzando la collaborazione già avviata da alcuni anni ed illuminando di arancione le caserme campane dove sono presenti le stanze - stazione Capodimonte e tenenza di Ercolano - oltre al comando provinciale dei carabinieri di Napoli.