Mimì alla Ferrovia, a Venezia il Leone d'oro

Migliore azienda italiana 2021: Ristorante Mimì alla ferrovia.

Nell’ambito del Gran Premio internazionale di Venezia è arrivato il riconoscimento del Leone d’oro alla carriera ritirato nella laguna veneziana da Michele Giugliano, la moglie e la figlia Ida in rappresentanza del resto della famiglia. Oggi Napoli vince. La passione e il duro lavoro vengono riconosciuti e premiati. 78 anni di carriera e l’amore per la ristorazione tramandata da Mimì e Ida, fondatori dell’allora trattoria, oggi alla terza generazione.

«C'è sempre una emozione particolare a ritirare questo riconoscimento: non è la prima volta che veniamo in Laguna, ma è sempre il pensiero di portare avanti la tradizione della cucina napoletana in Italia e nel mondo a riempirci d'orgoglio».