Garante per la tutela dei diritti degli animali, avviso pubblico a Napoli

E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Napoli l’Avviso Pubblico per la presentazione di candidature per la nomina del Garante per la Tutela dei diritti degli Animali. Entro le ore 12,00 dell’8/8/2023, i cittadini interessati, in possesso di riconosciute e comprovate esperienza, competenza e professionalità in materia dei diritti degli animali, possono presentare via pec la propria candidatura con allegato il curriculum, inviandoli all'indirizzo tutela.salute@pec.comune.napoli.it, mediante lo schema allegato all’Avviso presente sul sito all’indirizzo https://www.comune.napoli.it.

L’incarico, non può essere confermato per più di una volta ed è incompatibile con altre attività e consulenze nel settore, impieghi nella Pubblica Amministrazione, incarichi di amministratore in enti pubblici o privati ed altre cariche elettive. Ogni anno il Garante deve predisporre una relazione sulle condizioni degli animali, e sull’attuazione dei loro diritti, sul territorio comunale.

Tra le altre funzioni del Garante per la Tutela degli Animali, stabilite dalla deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 10.01.2013, rientrano denunce e segnalazioni su comportamenti lesivi dei diritti degli animali, campagne di sensibilizzazione e di informazione per educare ad un corretto rapporto con gli animali, prevenirne l’abbandono ed incentivarne le adozioni, interagire con le associazioni, favorire la sinergia con la Facoltà di Veterinaria ed i rapporti con gli altri organismi di tutela animale, promuovere indagini da parte di autorità ed enti competenti in caso di violazioni di leggi e regolamenti di tutela animale, chiedere la costituzione di parte civile nei giudizi in caso di abbandono, maltrattamento e uccisione di animali.