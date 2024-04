Cattaneo della Volta riconfermato presidente del Savoia

Fabrizio Cattaneo della Volta è stato confermato alla presidenza del Reale Yacht Club Canottieri Savoia dall'Assemblea dei soci che si è riunita questa mattina nei saloni del sodalizio di Santa Lucia. Avvocato, 70 anni, è stato rieletto all'unanimità, consolidando così il suo ruolo alla guida del circolo.

Cattaneo della Volta ha assunto la presidenza del Circolo Savoia il 13 aprile 2019 ed è al terzo mandato al timone bianco blu.«Questa riconferma è la testimonianza della fiducia e dell'apprezzamento dei soci nei confronti della nostra gestione», spiega.

Un Circolo Savoia che negli ultimi anni ha attraversato un periodo di sfide senza precedenti, rilanciandosi con forza. «Dopo aver superato la pandemia, è iniziato un percorso che ci ha portato a organizzare numerosissime attività sociali, sempre con la massima attenzione allo sport, che continua a regalarci grandi soddisfazioni soprattutto con i giovani della vela, del canottaggio e, da pochi anni, anche del wingfoil. Oggi siamo uno dei salotti della città, aperto a iniziative benefiche e culturali».

Una visione a 360 gradi sul futuro del club, quella di Cattaneo della Volta. «Abbiamo registrato un considerevole aumento di ammissioni di soci under 35, che ci assicurano continuità e futuro.

Sono aumentati i circoli gemellati, le iniziative con numerosissimi enti, i convegni voluti e organizzati dalle società per le quali lavorano i nostri stessi soci. E non dimentico che nel 2023 abbiamo celebrato in grande stile il 130° anniversario del Circolo, con numerose iniziative e dando alle stampe il libro celebrativo degli ultimi trent’anni e l’Annuario dei soci».

Nel corso dell’Assemblea, presieduta da Alberto Lezzi, sono stati approvati anche il Bilancio consuntivo 2023 e il Bilancio preventivo 2024. Eletto anche il Consiglio direttivo: i vicepresidenti sono Franco D’Acunto ed Enrico Milano, i consiglieri Claudio Labruna, Fabrizio Mautone, Francesco Musella, Giancarlo Pica, Biagio La Pignola, Fausto Lanzillo, Ernesto Ciaramella e Nello Oliviero.