Napoli, crollano le reti di contenimento dello stadio Collana: «Intervenite subito, è pericoloso»

Mercoledì 29 Agosto 2018, 12:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Muratura in frantumi, lesioni e reti di contenimento sfasciate. Questo è lo stato attuale dello stadio Collana, nel cuore del Vomero. Le sue condizioni preoccupano i residenti, e soprattutto gli sportivi legati allo storico edificio. Il Collana, infatti, resta un punto di riferimento importante per Napoli, per lo sport partenopeo, e non solo.Le sue condizioni allarmanti espongono ad un serio pericolo ragazzi e passanti che attraversano la piazza. Le foto postate sui social lasciano perplessi numerosi utenti: «Ricordo quelle partite del Napoli - dice Cardinale Ruffo - vedevo la partita dal balcone». Ed ancora: «È davvero una grande malinconia vedere la decadenza dello Stadio Collana – racconta una mamma del quartiere – una struttura così importante abbandonata a se stessa». E sui social Massimo ironizza sarcasticamente: «Tutto sommato sta messo meglio dello stadio San Paolo».La società Giano srl, che il 23 luglio scorso ha siglato il contratto di convenzione per la gestione dell'impianto, ha già annunciato che i lavori partiranno il prima possibile, presupposto rivelatosi indispensabile viste le condizioni dello stadio.