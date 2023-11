Il fidanzato le regala una collana, dentro il ciondolo c'è il suo sangue: «Questa è stregoneria»

Durante gli anni '90, Angelina Jolie e Billy Bob Thornton rivelarono di indossare dei ciondoli contenenti i rispettivi campioni di sangue, destando molto scalpore. A quanto pare, dopo tanti anni, i due hanno ispirato anche la generazione Z. La tiktoker americana Dani Apples, infatti, ha svelato che il suo ragazzo le ha regalato una collana contenente il suo sangue. Come riporta il Daily Mail, il regalo ha generato accese discussioni: Dani, infatti,ha raccontato che molti l'hanno tacciata di stregoneria.

La ragazza, esibendo la sua collana, ha raccontato: «Io e il mio ragazzo siamo andati a una fiera cittadina, e abbiamo visto un fabbro che produceva questo tipo di oggetti: in pratica, si mischia il sangue con la resina, per creare qualsiasi tipo di forma».

Inizialmente, i due stavano optando per un anello ma, visti i costi elevati, hanno deciso di comprare una collana a forma di cuore.

La tiktoker ha aggiunto: «Il mio fidanzato, per fortuna, non ha paura degli aghi. Il risultato finale è stupendo, adoro la mia collana».

Non tutti, però, hanno apprezzato il regalo ricevuto dalla ragazza. Alcuni utenti hanno criticato la scelta: «Mi hanno detto che è una stregoneria», ha raccontato Dani. Un altro follower, invece, si è chiesto da dove provengano i campioni di sangue utilizzati per la merce in esposizione, che si vede chiaramente nel video della tiktoker.