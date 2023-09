Napoli, disagi dopo il temporale: chiusa ancora via Mastellone a Barra

Disagi a Barra dove resta chiusa al traffico una carreggiata di via Mastellone in seguito al forte temporale dello scorso fine-settimana. A distanza di quattro giorni l'importante arteria di Napoli Est è inutilizzabile per i danni dovuti all'allagamento del sottopasso che ha coinvolto diversi veicoli.

In particolare, è interdetto un lungo tratto della carreggiata di via Mastellone in direzione di via Gerardo Chiaromonte per la necessità di assicurare sicurezza a veicoli, autisti e pedoni. L'intensa pioggia di sabato scorso, infatti, ha trasportato fogliame, rifiuti e materiale di ogni genere nel sottopassaggio e ha provocato danni all'impianto di raccolta delle acque.

La carreggiata - al momento presidiata da un'automobile della polizia municipale - resterà chiusa per alcuni giorni per consentire i necessari lavori da parte del Comune di Napoli. «Si sta procedendo ad alcuni lavori urgenti al sistema fognario», spiega Antonio Di Costanzo, assessore ai lavori pubblici della VI Municipalità (Barra, Ponticelli, San Giovanni a Teduccio) che stamattina ha svolto un sopralluogo per constatare le condizioni.

Sugli effettivi interventi necessari e sui tempi di riapertura della strada intende vederci chiaro il consigliere comunale Massimo Cilenti che, attraverso una nota, ha chiesto agli organi competenti di Palazzo San Giacomo di verificare gli «elementi ostativi che hanno finora impedito di ripristinare la viabilità».

A sperare nella rapida riapertura della strada sono soprattutto i numerosi residenti di via Mastellone che, in queste settimane, si battono per risolvere un'altra importante problematica, ossia la bonifica dell'ex campo Rom posta proprio a ridosso del tratto allagatosi. É proprio da tale spazio che, molto probabilmente, ha origine l'importante perdita di acqua sporca che genera un odore particolarmente sgradevole e, quindi, ha una pesante ricaduta sulle condizioni igienico-sanitarie della zona.

Cura e manutenzione sono essenziali lungo l'intera strada di Barra: caditoie otturate, dissesti sulla carreggiata e verde non curato rendono poco decorosa e sicura via Mastellone attraversata ogni giorno da migliaia di veicoli visto anche l'accesso alla rete autostradale e il rapido collegamento verso l'Ospedale del Mare e verso il presidio sanitario di Barra.