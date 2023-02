Napoli Est, recinzione contro il deposito illecito di rifiuti: ancora cumuli a terra

Si opera contro gli sversamenti abusivi a Ponticelli, quartiere nella zona orientale di Napoli da tempo preso di mira da delinquenti che si liberano di rifiuti di ogni genere. Si interviene nell'area di accesso alle stazioni EAV "Vesuvio De Meis" dove è stata appena installata una recinzione proprio per evitare l'abbandono illecito di altra "monnezza".

Lo spazio - accessibile dall'incrocio tra via Ettore Pancini e via Martiri della Libertà - è stato utilizzato per anni come una vera e propria discarica a cielo aperto. Lo testimoniano i cumuli che, ancora oggi, restano dopo alcuni interventi straordinari da parte dell'azienda comunale ASIA Napoli che ha già recupero tantissimi rifiuti dopo aver rimosso il verde infestante. A terra, a pochi metri dalla recinzione appena posata, ci sono ancora pneumatici, pezzi di carcasse di veicoli e diversi quintali di scarti di lavorazioni edili.

Al momento lo spazio resta ancora chiuso ma l'obiettivo è renderlo fruibile dagli utenti che utilizzano le linee della Vesuviana che servono le due stazioni: siamo a pochi metri da un istituto scolastico superiore e a due passi dall'Ospedale del Mare di Ponticelli oltre che in un'area ad alta densità abitativa. Resta molto lavoro da fare per rendere percorribile il viale: bisogna rimuovere i diversi cumuli di rifiuti speciali e poi intervenire costantemente per garantire decoro e sicurezza in un'area del quartiere Ponticelli quasi sempre desolata.