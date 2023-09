Napoli Est, si accelera per rigenerare Taverna del Ferro

Lavoro senza sosta per ridisegnare gli spazi di Taverna del Ferro, l'ampia area di San Giovanni a Teduccio, quartiere nella zona Est di Napoli, costruita nel periodo post terremoto del 1980 e mai riqualificata. Nonostante le incertezze sulla disponibilità dei fondi del Pnrr, il Comune di Napoli procede speditamente per arrivare al cantiere attraverso il quale abbattere le palazzine del cosiddetto Bronx e realizzare nuove abitazioni, spazi sportivi, aree comuni, verde e quanto altro utile a riconsegnare decoro e vivibilità a un migliaio di residenti.

Gli interventi di riqualificazione edilizia e di rigenerazione urbana di Taverna del Ferro sono particolarmente complessi vista anche la necessità di rispettare le scadenze. Per tale ragione Palazzo San Giacomo ha creato un gruppo di esperti «composto da personale tecnico di adeguata professionalità ed esperienza». Ingegneri, architetti, un geologo e altri dipendenti del Comune di Napoli lavorano in sinergia così da mettere nero su bianco il progetto definitivo. Il punto di partenza è rappresentato dai progetti di fattibilità approvati dalla giunta comunale in estate: il primo, da 64 milioni e mezzo di euro del PNRR, riguarda la riqualificazione di Taverna del Ferro.

Il secondo, da 12 milioni e 600mila, riguarda il completamento dell'intervento di riqualificazione edilizia mentre il terzo, per ulteriori opere, conta su 29 milioni di euro del PON Metro Plus 21-27. Totale: 106 milioni e 483mila euro.

Le due "stecche" del Bronx lasciano spazio a nuove abitazioni e servizi per i residenti: piste ciclabili, parcheggi pubblici alberati, playground, campetti e aree attrezzate per l’attività fisica. Non mancano orti, frutteti, un "rain-garden" e numerosi spazi verdi. Dunque, un profondo processo di trasformazione dell'area a ridosso del parco Troisi che comprende non soltanto le attuali fatiscenti palazzine popolari ma anche i campetti sportivi abbandonati e altri spazi vicini.

I progetti definitivi dovrebbero essere approvati entro la fine di ottobre. É un passo decisivo per giungere alla rigenerazione di Taverna del Ferro attesa da anni da numerose famiglie.