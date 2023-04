Napoli Est, si accelera in via Repubbliche Marinare: asfalto sulla nuova strada

Decisa accelerata per i lavori in via delle Repubbliche Marinare a Barra, nella zona Est di Napoli, dove si opera da oltre un anno e mezzo per riqualificare l'asse stradale in seguito all'abbattimento del viadotto: nelle ultime ore, infatti, è stata asfaltata una delle corsie appena realizzate. La strada di Napoli Est dovrà essere aperta per consentire il passaggio dei ciclisti del Giro d'Italia e per smaltire l’importante flusso di veicoli che quotidianamente riguarda la zona.





Il cantiere è rimasto attivo anche nello scorso fine settimana con operai e mezzi a lavoro sia sabato che domenica. Si stringe il tempo per chiudere il cantiere lungo l'importante strada di Barra la cui riqualificazione era attesa da anni. Dopo lo smantellamento del cavalcavia, la bonifica di una consistente area da materiale contenente amianto, l'impresa lavora alla riconfigurazione di via delle Repubbliche Marinare: già da alcune settimane, infatti, sono state realizzate le nuove carreggiate e gli spartitraffico. Inoltre, negli ultimi giorni sono stati installati i pali della pubblica illuminazione. L'intervento è, quindi, proseguito, proprio nelle ultime ore, con la posa di uno strato di asfalto nella corsia in direzione centro città che, come previsto in precedenza, dovrà essere presto riaperta ai veicoli così da eliminare i disagi di residenti e passanti costretti a utilizzare strade secondarie per poter raggiungere il cuore di Napoli. La riapertura è fondamentale anche per consentire lo svolgimento dell'evento sportivo internazionale che sarà ospitato in Campania giovedì 11 maggio: è la sesta tappa del Giro d'Italia 2023 con partenza e arrivo nella città di Napoli. Via delle Repubbliche Marinare è compresa nel percorso di rientro dei podisti verso il traguardo e sarà impegnata nel pomeriggio con il passaggio della Carovana poco prima delle ore 16 e dei ciclisti poco prima delle ore 17, stando alla crono-tabella diffusa dagli organizzatori della kermesse.





In questo momento sono ben tre i cantieri attivi lungo via delle Repubbliche Marinare. Oltre quello dell'ex viadotto, infatti, si lavora anche alle estremità. Da un lato la manutenzione straordinaria del tratto compreso tra via Botteghelle e via Figurelle, in conclusione: è tra gli interventi previsti dal Comune proprio in vista del Giro d'Italia con un milione e mezzo di euro. Dovrà essere formalmente chiuso entro il 30 aprile così come previsto dalla convenzione con il finanziatore, ossia Città Metropolitana di Napoli. L'ente di piazza Matteotti mette le risorse anche per il terzo intervento che riguarda via delle Repubbliche Marinare, ossia la manutenzione straordinaria del tratto tra via Galileo Ferraris e via Volpicella: è tra le opere del Piano strategico del 2019.

«Siamo in linea per chiudere entro il 30 aprile con la totalità di questi lavori. Come promesso», ha riferito Edoardo Cosenza, assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, attraverso un post social in cui ha fatto il punto dei cantieri attivi in città. «Entro il 10 maggio saranno pronti anche gli altri tratti di via delle Repubbliche Marinare», ha specificato l’esponente della giunta comunale guidata da Gaetano Manfredi.



Dunque, una nuova "scadenza" per riconsegnare, pur parzialmente, la strada di Barra ai cittadini. Per l'ultimazione dell'intervento, infatti, occorre lavorare alla riqualificazione del tratto attualmente usato come corsia in direzione San Giorgio a Cremano dove dovrebbero essere realizzati spazi per la sosta, aree gioco per bambini e aree verdi.