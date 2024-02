Napoli, cantieri tra Posillipo e Capodichino: lavori da 45 milioni di euro

Il Comune di Napoli avvia un piano di manutenzione e riqualificazione delle strade di Posillipo e dell'area di Capodichino per complessivi 45 milioni e mezzo di euro. il piano è stato illustrato dall'assessore alle Infrastrutture, Edoardo Cosenza.

Per quanto riguarda Posillipo, i lavori stradali sono inseriti in un insieme integrato di interventi denominato Grande progetto Posillipo elaborato in considerazione dell'elevato valore culturale del sito. Per la manutenzione e la riqualificazione delle strade della collina posillipina sono disponibili risorse per 31.460.227 euro. Gli interventi riguardano: via Manzoni, via Posillipo, viale Virgilio, via Boccaccio, via Tito Lucrezio Caro, via Petrarca e via Orazio. La conclusione dei lavori è prevista tra il prossimo maggio e il primo semestre del 2026.

Nell'ambito del progetto rientrano anche la riqualificazione, il restauro e la valorizzazione del parco Virgiliano (finanziamento disponibile 3.699.943 di euro); il restauro e la rifunzionalizzazione delle fontane cittadine (finanziamento disponibile 221.000 euro); gli interventi fognari e la conseguente sistemazione delle strade (finanziamento disponibile 3.280.250 euro).

Per quanto riguarda l'area di Capodichino, per la manutenzione e riqualificazione delle strade attorno allo scalo aeroportuale, l'amministrazione ha messo a disposizione risorse per 13.976.400 di euro.

Nello specifico, i lavori interesseranno il tratto superiore di Calata Capodichino, via Oreste Salomone, viale Comandante Umberto Maddalena, via Nuova del Campo dove l'intervento è già in corso, via Don Bosco e l'Emiciclo Caduti Vigili del Fuoco. I tempi di conclusione sono fissati tra le fine del 2024 e il primo semestre del 2026.

Per il 2024, oltre agli interventi a Capodichino e Posillipo, il Comune ha previsto l'avvio di lavori in 16 chilometri di strade primarie: via del Parco Margherita, via Toledo, via Cinthia, via Beccadelli, via Girolamo Santacroce, via Miano, via di Pozzuoli con una spesa complessiva di 23.885.140,78 euro. Cosenza ha ricordato che il territorio cittadino è costituito da 1.200 chilometri di strade di cui 270 di arterie primarie e che tra il 2022 ed il 2023 sono stati già riqualificati 32 chilometri di strade primarie con una spesa di 18 milioni di euro.

Inoltre nel 2023 sono stati ripristinati circa 1000 attraversamenti pedonali su strade primarie e 350 in corrispondenza di scuole; sono stati installati 12 attraversamenti pedonali rialzati e 100 lampeggiatori sulla segnaletica verticale in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. Infine, sono state spurgate circa 20mila caditoie e griglie. Attualmente i lavori in corso riguardano altri 25 chilometri di strade primarie con una spesa di 30 milioni di euro.