Napoli, il pasticcio delle caditoie: asfaltate dopo i lavori per la fibra ottica

Venerdì 27 Luglio 2018, 21:06

I lavori per la posa dei cavi in fibra ottica hanno creato non pochi disagi in città soprattutto per le condizioni in cui sono state lasciate le strade nell’arco di tempo dallo scavo delle “trincee” e il successivo ripristino del manto di asfalto.Una anomala situazione si registra in via Ulisse Prota Giurleo - strada principale del quartiere Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli - all'altezza della scuola materna e della piscina comunale. Le operazioni di scavo sono state ultimate da diverse settimane: sono stati posizionati i tubi e anche diversi pozzetti. A distanza di tempo la ditta ha provveduto anche al ripristino del manto della parte della semicarreggiata interessata dai lavori.Durante la realizzazione del nuovo tappetino d’asfalto alcune caditoie posizionate a margine della carreggiata sono state ricoperte dal materiale bituminoso. Ciò impedisce il regolare deflusso dell’acqua nella fognatura – specie durante le piogge più intense – e rende impossibile anche sollevare le griglie in caso di necessità, come per l’ordinaria pulizia.