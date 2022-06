Napoli, paura a Port'Alba: crollano calcinacci nella rete di protezione

È accaduto intorno alle 17. Parte dello stucco che ricopre la volta del passaggio pedonale di via Port'Alba, nei pressi della centralissima piazza Dante, si è staccato improvvisamente, finendo nella rete di protezione. Il cedimento, fortunatamente è stato trattenuto dalla rete, recentemente rinforzata, ma tanta la paura tra i passanti.

Via Port'Alba è nota per la presenza di note librerie e storiche pizzerie. Scrive su Facebook, l'editore libraio, Pasquale Langella: «Siamo stufi. Alle 17 è caduto un masso pesantissimo e si è sfiorata la tragedia. Se questa benedetta rete non fosse stata rimessa da poco non sappiamo come sarebbe finita. Bisogna provvedere a ridare quest’arco meraviglioso alla città in sicurezza e senza reti che tamponano ma non risolvono un problema che sarebbe facilissimo da risolvere se non ci fosse voglia di non fare e burocrazia».