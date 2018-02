Napoli, pioggia di calcinacci da edificio in via Tasso: «L’ennesima tragedia sfiorata»

Venerdì 16 Febbraio 2018, 12:35 - Ultimo aggiornamento: 16-02-2018 12:35

Sono alcuni residenti di via Tasso a denunciare l’accaduto. Numerose pietre, probabilmente pezzi di cornicione, sono caduti da un edificio sulle le scale di Calata San Francesco che collegano il Corso Vittorio Emanuele con via Tasso. «L’ennesima tragedia dicono alcuni residenti – che poteva costare la vita a qualche passante, considerando che in edificio c'era già stato un intervento in passato, ma evidentemente non sono state prese le dovute cautele».Accertata la caduta di pietre di un certo peso, a testimonianza che resta in discussione la struttura dell’edificio. Ai balconi ci sono da tempo le barriere di protezione, motivo per cui i residenti dell’edificio sono preoccupati di conseguenze più gravi che potrebbero verificarsi nel tempo. «Pensiamo che anche le piogge di questi giorni abbiano inciso sulla struttura dell’edificio – aggiungono alcuni esercenti di via Tasso – se io abitassi in quel palazzo non dormirei tranquillo». Intanto sono stati allertati i vigili del fuoco. Sono numerosi i bambini che la mattina percorrono quella scala per andare a scuola ed i pedoni che la usano per accorciare i percorsi principali.