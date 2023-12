Napoli, nuovo mercato comunale a via Benevento: «Riordiniamo questione che si trascinava da decenni»

«Essere riusciti a garantire la prosecuzione del lavoro in una condizione di stabilità e non più precarietà a persone che da anni operavano in via Benevento è per noi motivo di grande soddisfazione. Si tratta di nuclei familiari che ora avranno maggior sostentamento, operando nel rispetto delle regole grazie agli stalli mercatali individuati nella zona della quarta municipalità». Così l’assessore alle Attività produttive e al Turismo, Teresa Armato ha commentato l’apertura di un nuovo mercato comunale in via Benevento nella Municipalità 4.

Dieci stalli da 12 metri quadrati e cinque operatori commerciali, selezionati attraverso un bando pubblico, sono attivi da oggi dopo la conclusione dell’iter amministrativo avviato lo scorso settembre con una delibera di giunta che istituiva un «mercato sperimentale non alimentare in via Benevento».