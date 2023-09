Napoli, l'ultimo venditore di “Santini” al centro storico

A Napoli, ci sono cose piccole e graziose e luoghi appartati nei quali, lontano dal caos, si ritrova la felicità.

Tra queste, l'edicola storica all'incrocio tra Via Costantinopoli e Via Port'Alba, dov'è possibile acquistare un prodotto ormai quasi introvabile: una vasta selezione di Santini rari a altri santini da collezione.

Ci racconta questa bella realtà napoletana, Giuseppe Di Leva: «Ci sono poche cose napoletani rendono ancora interessante una passeggiata nel centro storico di Napoli. Se mettiamo da parte pizzerie e friggitorie che hanno invaso stradine e piazze, resiste un angolino di cultura pura. É quello che potete osservare all'incrocio tra Via Costantinopoli e Via Port'Alba. Un'edicola storica, una delle ultime, governata fin dagli anni sessanta del secolo scorso da donna Titina e un "bancariello" dove sono schierate cartoline e Santini che fanno di colpo entrare nella storia della città. Dietro il bancariello c'è una vera e propria istituzione, una sorta di Genius Loci: Giovanni Lembo. Serafico, pacioso ma disponibilissimo con tutti, quasi un punto informativo turistico e stradale.

Giovanni è l'erede, però, di una grande tradizione di famiglia: la fotografia. Quattro chiacchiere con lui si trasformano in una rutilante cavalcata di immagini raccontate, un godibile passatempo culturale, gustoso come un tipico caffè napoletano. Un piccolo patrimonio di umanità cittadina da preservare come un monumento».