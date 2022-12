Napoli, micetta si infila nel motore di un'auto: salvata da un esperto “gattaro”

Momenti di apprensione ieri, nel tardo pomeriggio, in via dell'Epomeo a Napoli.

Una gattina, di pochi mesi, per ripararsi dal freddo ha trovato rifugio al caldo del vano motore di un'auto in sosta.

I passanti, attirati dal miagolare insistente, hanno segnalato il caso alla guardia zoologica, intervenuta tempestivamente.

A risolvere la situazione, dopo diversi tentativi andati a vuoto, un “gattaro” esperto, che trovatosi a passare sul luogo, è intervenuto recuperando la gattina.

Qualche graffio e un morsetto sulla mano, sono serviti a mettere in salvo la vita della piccola pelosetta, subito accudita dalle guardie zoologiche.

Con l'approssimarsi dell'inverno, i gatti amano rifugiarsi in posti caldi che permettano loro di riscaldarsi, come appunto le auto in sosta. Pertanto è consigliabile, se nelle vicinanze insiste una colonia felina, dare un colpo di clacson prima di mettere in moto.