Gattino chiuso in una busta e appeso a un ramo, salvato dai carabinieri che lo prenderanno in adozione

Stavano effettuando un normale servizio di pattugliamento quando, in una stradina vicino all'Appia, i carabinieri hanno sentito un fporte miagolio provenire dalla folta vegetazione.

Hanno così deciso di fermarsi per controllare, scoprendo una scena raccapricciante: un gattino era stato chiuso in una busta di plastica e appeso al ramo di un rovo. Il felino era in condizioni disperate, ma fortunatamente i militari sono riusciti a salvarlo affidandolo alle cure di un'associaizone di volontariato. Quando si sarà ripreso del tutto sarà adottato proprio da uno dei militari che gli hanno salvato la vita.

Intanto i carabinieri hanno avviato le indagini per risalire agli autori del grave gesto.