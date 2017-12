Navette gratuite a Ischia per Capodanno: parte l'esperimento per decongestionare il centro urbano nei mesi estivi

percorrerà via Michele Mazzella, raggiungerà Piazza Degli Eroi, l’incrocio con Via Cartaromana per poi risalire verso il Palazzetto dello Sport. «Si tratta di un esperimento che riproporremo nei prossimi mesi in forma strutturata e definitiva, un modo per invogliare i concittadini a raggiungere il centro cittadino lasciando l’auto in un parcheggio periferico così da non congestionare il traffico e vivere in tranquillità questi giorni di festa ed in prospettiva anche i mesi più trafficati della stagione estiva, come luglio ed agosto» ha dichiarato il sindaco di Ischia Enzo Ferrandino.

Venerdì 29 Dicembre 2017, 11:53 - Ultimo aggiornamento: 29-12-2017 11:53

Per il Capodanno, a Ischia arriva per tutti, residenti e turisti, la navetta gratuita che farà la spola con le strade dello shopping in pieno centro urbano. Il servizio - che in questi giorni sarà sperimentale per poi essere riproposto la prossima estate - verrà effettuato da sabato 30 dicembre e fino al 2 di gennaio grazie ad un accordo fra comune di Ischia e Schiano Bus, e metterà a disposizione di tutti un servizio navetta gratuito per decongestionare il centro cittadino dal traffico e offrire ai turisti ed alla cittadinanza la possibilità di raggiungere le strade dello shopping senza la preoccupazione del parcheggio. Il servizio sarà attivo dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:30. La navetta partirà ogni 15 minuti dal parcheggio del Palazzetto dello Sport