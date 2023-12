Chiude la pizzeria Michele di Bagnoli: «È un pezzo di storia che se ne va»

Residenti in fermento nel quartiere di Bagnoli per la chiusura inaspettata della pizzeria Michele (non legata alla omonima pizzeria del centro storico). Messaggi sui social, ma anche numerosi cittadini che si recano il loco per avere chiarimenti su questa decisione.

«La pizzeria Michele – si legge in un post della decima municipalità – a Bagnoli è un pezzo di storia, un punto di riferimento obbligatorio di tutti i bagnolesi per una buona pizza e scambiare momenti di cordialità all'interno di un locale storico. Auspichiamo - continua la nota - una riapertura veloce con la risoluzione dei problemi che hanno indotto alla chiusura da qualche giorno. Il pensiero e la solidarietà umana vanno ai componenti dello staff lavorativo della pizzeria storica».

Una chiusura dovuta dunque a motivi familiari, e non si conoscono i tempi di una eventuale riapertura semmai prevista.