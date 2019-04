Lunedì 8 Aprile 2019, 11:05

Napoli è pronta a formare futuri oceanografi ed esperti di scienze idrografiche. La novità accademica nasce dall'accordo di cooperazione tra l’Istituto Idrografico della Marina Militare e l’Università degli Studi di Napoli Parthenope.Un'intesa firmata lo scorso 5 aprile, per “Il potenziamento dell’attività formativa e di ricerca nel settore scientifico e concorsi, nell’ambito delle scienze idrografiche e oceanografiche”.La collaborazione appena sancita per la città di Partenope, apre la strada a percorsi universitari innovativi e all'avanguardia in ambito scientifico. Il primo corso di studi ad essere attivato sarà un master di II livello per la formazione dei futuri Ufficiali Oceanografi della Marina Militare.