A Sorrento sconti del 50% per i residenti sulle tariffe dei lidi balneari

Sconti del 50 per cento, riservati ai residenti nel Comune di Sorrento, sulle tariffe dei servizi offerti dagli stabilimenti balneari. È il risultato di un accordo tra l'amministrazione della Costiera ed i titolari dei lidi Marameo, Leonelli’s Beach, Soul & Fish, Peter’s Beach, La Tonnarella, Zi’Ntonio, Bagni Salvatore, Bagni Sant’Anna e Il Delfino. Le riduzioni si applicano fino al termine del 10 luglio, e dal 26 agosto fino alla chiusura stagionale degli stabilimenti, limitatamente ai giorni compresi dal lunedì al giovedì. Resta in vigore, per gli altri giorni e periodi, l’agevolazione del 25 per cento a favore dei residenti, già prevista dal regolamento comunale.

«Ringrazio gli imprenditori per la disponibilità mostrata e per avere accolto la nostra richiesta – commenta il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola –. Ci auguriamo che la riduzione tariffaria permetterà a tante famiglie di sorrentini di potere usufruire dei servizi offerti dagli stabilimenti balneari, soprattutto in considerazione del particolare momento storico che stiamo vivendo, e delle relative ripercussioni economiche e sociali». Tariffe, scontistica e modalità riservate ai residenti saranno disponibili attraverso una cartellonista ben visibile al pubblico, che sarà apposta all’ingresso dei singoli lidi.