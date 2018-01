«Dammi 5mila euro o getto l'acido in faccia a tuo figlio»: arrestato 25enne

Secondo quanto riferito dai militari, la scorsa settimana la donna, una 50enne di Ospedaletto, aveva trovato all'interno della propria cassetta postale una lettera scritta a mano, in un italiano scorretto, con la quale si minacciavano generiche ritorsioni nei confronti del figlio 13enne se non avesse pagato la somma in contanti. In un primo momento la donna non ha prestato attenzione al biglietto, credendo che si trattasse di una persona da lei conosciuta. Ha lasciato un altro biglietto chiedendo di non essere più importunata.



Venerdì scorso ha trovato un altro biglietto, in cui l'anonimo annunciava «che avrebbe cambiato la faccia con l'acido» all'adolescente se non avesse pagato. La donna si è rivolta ai Carabinieri che, dopo aver lasciato una busta voluminosa vicino la cassetta delle lettere della vittima, si sono appostati aspettando che qualcuno venisse a ritirarla. Hanno così sorpreso il 25enne mentre raccoglieva la busta. Fermato, ha confessato, spiegando di non conoscere personalmente la vittima ma solo di averla osservata per alcuni giorni. Il pm di Rovigo, Andrea Girlando, ha quindi disposto l'arresto. Longobardi è stato portato presso la casa circondariale di Rovigo

Lunedì 15 Gennaio 2018, 10:15 - Ultimo aggiornamento: 15-01-2018 20:35

ESTE - Ha tentato diad unaminacciandola diildelminore con dell'. Per questo un italiano 25enne -di origine campane, da pochi mesi residente a(Padova), manovale senza un lavoro fisso con piccoli precedenti - è statoin flagranza di reato per estorsione dai Carabinieri della Compagnia di Este. Le manette sono scattate venerdì scorso ma gli investigatori hanno reso noto l'accaduto stamane. Il minore che l'arrestato minacciava di sfigurare ha