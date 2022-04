Acque reflue nelle fogne pubbliche: sequestrate due officine nel Napoletano

I carabinieri della compagnia di Pozzuoli continuano i servizi volti a tutelare l'ambiente. A Licola i militari della locale caserma insieme ai colleghi forestali hanno sequestrato un'officina meccanica. I carabinieri hanno ispezionato l'attività commerciale e hanno verificato che le acque reflue industriali venivano sversate direttamente nella fognatura pubblica.

APPROFONDIMENTI L'INQUINAMENTO Avellino, acque reflue nel torrente: denunciata azienda di pellame IL PROGETTO EIC, Campania e Gori: intesa per completamento della rete fognaria di... LA SCOPERTA Caivano, sequestrati tre quintali di shoppers illegali: denunciato e...

Trovati anche residui di vernice, prova dell'attività di carrozzeria abusiva con l'emissione in atmosfera non autorizzata e la gestione incontrollata di rifiuti. L'attività commerciale di circa 100 metri quadrati è stata sequestrata come l'area antistante di altri 140 metri quadrati.

Denunciato il titolare. A Quarto, invece, i carabinieri della locale tenenza insieme ai militari della stazione forestale di Pozzuoli hanno denunciato i due titolari di un'altra officina meccanica. Analoghi anche i motivi che hanno portato i carabinieri a sequestrare l'attività: acque reflue industriali nella fognatura pubblica. L'officina, di circa 80 metri quadrati, è stata sequestrata.