Trovato morto in casa a 43 anni ​dalla moglie nel Napoletano, disposta l'autopsia

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della stazione di Agerola e il medico legale, che hanno constatato il decesso del 43enne. Anche se dai primi riscontri pare che la morte di Nikola sia dovuta ad un arresto cardiocircolatorio, la Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta per omicidio contro ignoti. La salma è a disposizione del magistrato che deve fissare l'autopsia, successivamente sarà restituita ai suoi cari. Nel frattempo è stato avvisato anche il consolato ucraino.

Mercoledì 22 Maggio 2019, 22:09

Agerola, a 43 anni trovato morto in casa. È stata aperta un'inchiesta sulla morte di Nikola G., 43enne ucraino, sprovvisto documenti identità e irregolare sul territorio italiano. Stamattina, la moglie, una 59enne anche lei nata in Ucraina ma da anni residente ad Agerola in via Radicosa, ha dato l'allarme.