Allarme furti al Vomero, nel weekend diversi raid ai danni delle auto in sosta

Lunedì 15 Ottobre 2018, 18:26

Ennesimo weekend di furti e danneggiamenti ai danni delle auto in sosta nel quartiere collinare del Vomero. Il presidente del centro commerciale Vomero-Arenella Enzo Perrotta ha denunciato nuovi raid nel fine settimana vomerese. Via Cimarosa, via Puccini, via Falcone e, più in generale, le strade poco illuminate sono le zone dove si concentra la maggior parte di furti. Raid da poche decine di euro - in molti casi i ladri si limitano ad asportare lo stereo e qualche spicciolo dimenticato in auto dai proprietari - che però contribuiscono ad alimentare uno stato di tensione continuo tra i residenti.«Lanciamo l'ennesimo allarme furti - spiega Perrotta - con la speranza di essere ascoltati. I presidi da parte delle forze dell'ordine sono insufficienti a fronteggiare questi raid continui e d'altra parte è impensabile che ogni cittadino del Vomero possa parcheggiare la propria auto nei garage. In molti casi i prezzi sono spropositati e per tenere l'auto al sicuro bisognerebbe mettere in conto una spesa di circa 2000 euro all'anno. Una cifra che, di questi tempi, è insostenibile per tante famiglie. I furti - prosegue ancora il commerciante - sono diventati una triste prassi del nostro quartiere e residenti non sanno più a che santo votarsi».All'elevato numero di furti notturni messi a segno, però, non corrisponde un adeguato numero di denunce. Sintomo evidente di una "scollatura" tra i cittadini e le forze dell'ordine. In molti, infatti, preferiscono accontentarsi di pagare i danni e parcheggiare altrove la propria auto piuttosto che segnalare l'accaduto alle forze dell'ordine. Non è la prima volta che la collina del Vomero finisce nel mirino delle bande di topi d'auto. L'emergenza è continua e, sopratutto, ciclica. Quando le forze dell'ordine mettono a segno qualche arresto - l'ultimo compiuto contro una banda dedita al furto di pneumatici lo scorso mese di settembre - i raid si diradano per qualche tempo fino a raggiungere i consueti picchi del weekend, quando il quartiere è preso d'assalto da giovani in cerca di divertimento notturno.