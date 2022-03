Alto impatto a Frattaminore: identificate 108 persone

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore in via Turati, via Giovanni XXIII, via Cavalieri di Vittorio Veneto, piazza San Maurizio e piazza Atella.

Nel corso dell’attività sono state identificate 108 persone, di cui 23 con precedenti di polizia, controllati 71 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestate 4 violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, mancanza della revisione periodica, mancato uso delle cinture di sicurezza e mancato utilizzo di lenti o di apparecchi durante la guida.