Alto impatto a Frattaminore, sorpreso in possesso di droga: multato

Gli agenti del commissariato di Frattamaggiore, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattaminore ed in particolare nelle piazze San Maurizio e Atella e nelle vie Cavalieri di Vittorio Veneto, Turati e Giovanni XXIII.

Nel corso dell’attività sono state identificate 105 persone, di cui 25 con precedenti di polizia, controllati 74 veicoli di cui uno sequestrato amministrativamente e contestate 5 violazioni del codice della Strada per guida senza casco protettivo, guida senza patente, incauto affidamento di veicolo e mancata esibizione dei documenti. Infine, i poliziotti in piazza Crispi hanno sanzionato una persona per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovata in possesso di 1,3 grammi circa di marijuana.