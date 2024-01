Napoli, controlli della polizia a Materdei: arrestato un 55enne per droga

Nella serata di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, hanno controllato l’abitazione di un uomo in via Calata Fontanelle dove hanno rinvenuto due involucri di marijuana del peso di 86 grammi circa, uno di hashish del peso di 40 grammi e materiale per il confezionamento della droga.

Pertanto, un 55enne napoletano con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.