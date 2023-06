L'elioterapia torna a Bagnoli con la riapertura del Lido Comunale

A partire da domani mattina e tutti i giorni, dalle 9 alle 18, sarà aperto il Lido Comunale di Bagnoli. La spiaggia, dotata di tutti i servizi, sarà accessibile liberamente, senza prenotazione, esclusivamente per elioterapia.

Alla riapertura sono intervenuti questa mattina il Sindaco Manfredi, l’Assessore al Mare, Edoardo Cosenza e la Presidente del Consiglio, Vincenza Amato ed il Presidente della Municipalità 10, Carmine Sangiovanni.

«Dopo alcuni anni si riapre questo lido, posto a metà strada fra il Lido Fortuna e l’Arenile ed è quindi una notizia molto importante perché viene restituita alla pubblica fruizione un litorale bellissimo che è stato per lungo tempo abbandonato. È stato un grande impegno, ma il risultato è di grande effetto perché si tratta di una bellissima location e stiamo anche studiando come valorizzarla per eventi pomeridiani realizzati dal Comune», ha detto l’Assessore al Mare Edoardo Cosenza.

Numerosi i servizi per gli utenti, anche per chi ha difficoltà motorie: 8 docce, fontanelle, servizi oltre a pedane e strutture anche per chi ha difficoltà motorie. «Da più di due anni questo bellissimo posto non era più accessibile alla cittadinanza è quindi con particolare soddisfazione che lo riapriamo. Lo abbiamo rimesso a posto e da domani mattina sarà fruibile con tutti i servizi, è insomma un posto assolutamente bello a Bagnoli. Siamo molto soddisfatti come Amministrazione perchè stiamo registrando i disagi che hanno i cittadini per avere accesso al mare e dobbiamo fare uno sforzo sempre maggiore affinché il mare sia tutto fruibile e le spiagge siano adeguatamente accessibili», ha detto la Presidente del Consiglio Comunale, Vincenza Amato.