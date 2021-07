Baia, successo di visitatori per il nuovo percorso speleologico alle Terme Romane

«Le terme romane di Baia così, non le avevo mai viste!» È il commento entusiasta,condiviso dai tanti visitatori e guide turistiche, accorse nel parco archeologico delle terme di Baia, nei Campi Flegrei, per l'inaugurazione del nuovo percorso speleologico.

Guidati dai volontari dell'associazione "Cocceius", è stato possibile visitare, le terme Ipogee all’interno della Sezione della Sosandra, di recente indagate e rese fruibili.

Si tratta di un bagno romano scavato all’interno della collina, per captare il massimo calore del naturale vapore curativo, per cui era famosa Baia in tutto il mondo romano.

Previste visite guidate per il mese di luglio, suddivuse in due turni al sabato e due alla domenica, con inizio alle ore 10:00 ed alle ore 15:00. Solo 10 posti per turno.

A questo link troverete tutte le istruzioni per la visita e per prenotarvi e anche due splendidi virtual tour curati da Naumacos Underwater Archaeology and Technology per iniziare ad immergervi in questo splendido luogo: https://bit.ly/3yhVG3U