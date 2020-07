Napoli, i bambini di Secondigliano in campo per dire no al degrado del quartiere: «Cara umanità, il mondo si deve amare»

LEGGI ANCHE

Oltre venti cartelloni appesi nel quartiere per dire no allo sversamento abusivo di rifiuti e al degrado. Uno striscione con la scritta "difendi il tuo quartiere" e un appello ad avere maggior cura per l'ambiente al mondo dei grandi.giorno dopo giorno e per dare un segnale di speranza per il futuro. E' l'iniziativa lanciata dal Grest - il campo estivo della storica parrocchia dei Santi Cosma e Damiano di Secondigliano - che coinvolge decine di bambini dagli otto ai dodici anni di tutte le scuole del circondario.Da ormai diverse settimane la città è alle prese con una nuova emergenza rifiuti. Emergenza ancora più sentita nei quartieri di periferia dove le istituzioni in molti casi sembrano aver abdicato dai loro compiti e dove i cittadini per anni hanno gridato la loro voglia di normalità.: Secondigliano non è solo degrado e malavita ma è anche - e probabilmente soprattutto - gente che vuole rimboccarsi le maniche per vivere in un quartiere migliore.Emblematici i messaggi che i bambini - guidati nel loro percorso da, rispettivamente 15 e 17 anni - hanno scritto sui cartelloni esposti nei punti dove si registrano le maggiori criticità sul fronte della raccolta dei rifiuti e degli sversamenti abusivi di ingombranti. «No alla spazzatura smaltita male, si alla raccolta differenziata», un messaggio che testimonia come anche tra i giovani e i giovanissimi sia sentito il tema del rispetto dell'ambiente.«I bambini di Secondigliano hanno dimostrato di avere una attenzione particolare e soprattutto di aver voglia di dare nel loro piccolo una mano per migliorare il territorio - spiega- e questo messaggio è ancora più forte perchè arriva da bambini che purtroppo vivono nelle zone più degradate dell'intero quartiere. I ragazzi hanno dimostrato di avere molta più sensibilità degli adulti, invitandoli a non sversare rifiuti in maniera scriteriata e di rispettare la raccolta differenziata che pure sul territorio di Secondigliano arranca. La cosa bella - prosegue - è che i bambini hanno fatto tutto con la massima spontaneità. Quandohanno chiesto loro quale messaggio volessero lanciare loro hanno risposto che la cosa più importante è di vedere finalmente pulite le strade dove vivono. Vedere le giovani generazione impegnate in temi così importanti - conclude il presidente del Larsec - ci incoraggia ad andare avanti e a guardare con fiducia e speranza al futuro anche in quartieri che troppo spesso sono dimenticati dalla politica».I giovani di Secondigliano, quartiere dove troppo spesso si soffre, si schierano a difesa del loro quartiere e gridano il loro secco no al degrado. La "palla" ora passa al mondo dei grandi e alla politica, una politica troppo spesso incapace di dare risposte concrete a territori che non vogliono rassegnarsi ad essere terre di nessuno dove regnano solo degrado, criminalità e malapolitica.