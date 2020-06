Barra, non c'è pace per piazza De Franchis: distrutta una panchina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Danneggiamento in piazza Vincenzo De Franchis, nel cuore di Barra,. Nelle ultime ore una panchina è stata completamente distrutta. Il fatto si è registrato, molto probabilmente, nel corso della notte scorsa.Al momento, per evitare pericoli ai pedoni, il materiale in metallo e in legno è stato rimosso e posto in custodia per il successivo recupero dell’arredo urbano così da evitare altri danneggiamenti o furti. Lo spazio in cui la panchina era posta è stato segnalato con del nastro biancorosso.Questa e le altre panchine sono state installate nel corso del recente intervento di restyling che ha riguardato l’intera piazza De Franchis. I lavori per 124mila euro - ai quali vanno aggiunti quelli necessari per la perizia di variante di 12mila euro - sono stati ultimati il 31 gennaio scorso. Un lato della piazza è stato aperto al traffico veicolare così da permettere il collegamento tra corso Sirena e corso. La lurida vasca al centro è stata smantellata e sostituita con una fontana di forma circolare: dopo gli iniziali problemi di pulizia della vasca ci sono stati interventi da parte dei tecnici dell’azienda municipalizzata Abc Napoli che hanno permesso di ripristinare igiene e decoro. I lavori in piazza hanno riguardato anche lo spostamento del monumento ai Caduti e l’installazione di una zona in cui posizionare i cassonetti dei rifiuti visto che «è emersa l'impossibilità di installare cassonetti interrati» ed è quindi stato «necessario prevedere una soluzione alternativa che rendesse la presenza dei cassonetti tradizionali meno impattante dal punto di vista visivo». Lo si legge negli atti del Comune di Napoli che ne giustificano la spesa. In più occasioni, a causa di comportamenti incivili, sono stati depositati ingombranti e altri rifiuti a terra creando situazioni di mancato decoro.Il danneggiamento della panchina ha scatenato numerose polemiche. Molti residenti credono sia necessario installare di un impianto di videosorveglianza. Altri sono convinti che sia indispensabile maggiore vigilanza. Intanto questa mattina si è recato sul posto l’assessore della VI municipalitàper accettarsi dell’accaduto: l’esponente della giunta di Napoli Est provvederà alla segnalazione agli organi preposti così da poter ripristinare il danno e riconsegnare lo spazio ai tanti anziani, e non solo, che vivono quotidianamente questa piazza.