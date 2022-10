«Io, fidanzato con una ragazza di Bergamo ma il padre di lei non lo vuole perché sono napoletano»

Marco, giovane ragazzo di 24 anni napoletano, si trasferisce a Bergamo per motivi lavorativi e durante la sua permanenza nella città conosce una ragazza di cui si innamora. Una storia, raccontata dallo stesso Marco alla redazione di Fanpage, che fin qui non sembra avere nulla di diverso dalle tante storie quotidiane che ognuno di noi ascolta o vive.

Ma la situazione si complica nel momento in cui Marco conosce la madre della sua fidanzata, una donna socievole, simpatica ed accogliente come lo stesso ragazzo racconta. Al contrario, con il padre della sua ragazza il rapporto risulta da subito molto difficile e quando Marco cerca di proporre alla sua fidanzata di fare cose che sono normali per una coppia nota una certa paura e preoccupazione da parte di lei.

A questo punto Marco decide di indagare ed affrontare il genitore per capire il vero problema che ostacola la sua storia d'amore. La scoperta è sconvolgente. Il padre della sua fidanzata non apprezza la sua “provenienza geografica", il suo essere napoletano. Il padre non vuole, infatti, che la figlia frequenti persone di Napoli in quanto non le considera di buon esempio per la figlia. Una storia decisamente fuori dal tempo che ci porta indubbiamente a riflettere su come alcuni pregiudizi siano ancora ben radicati nella nostr società.