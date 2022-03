Camion perde carico di aglio, pensionato muore schiacciato nel Napoletano

Travolto dal carico di aglio perso da un camion. È morto così Vincenzo Bifulco, pensionato 76enne di Scafati. L'episodio è avvenuto in mattinata in via Sardoncelli, nella periferia di Boscoreale. L'autotrasportatore si è fermato immediatamente per prestare soccorso, ma per il 76enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto, per eseguire tutti i rilievi del caso e avviare le indagini, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Boscoreale. La Procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta: sulla salma di Bifulco sarà disposta l'autopsia.

